“GF Vip” | Soleil demolisce Alex e Delia | “Il loro è tutto fuorché amore libero”

Advertising

Elisa60388018 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge commentano il provvedimento contro Alessandro Basciano e muovono una critica al prog… - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge commentano il provvedimento contro Alessandro Basciano e muovono una criti… - Elisa60388018 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Soleil Sorge sulla disparità di trattamento tra lei e Nathaly Caldonazzo: “Ha detto a Jessica che urlava come una s… - infoitcultura : Gf Vip, cosa si sono dette Delia e Soleil fuorionda durante la clip - infoitcultura : Gf Vip, la spiazzante confessione di Alex a Delia: «Quando usciamo, Sayonara Soleil» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Alex Belli svela cosa farà conSorge dopo il Grande FratelloCosa accadrà, dunque, tra Alex Belli eSorge nei prossimi giorni? L'infuencer, durante il confronto alla presenza di ...Sono ormai 3 mesi e mezzo che, gran parte delle puntate del GF6 è incentrata sulla soap opera che vede protagonisti Alex Belli , sua moglie Delia Duran e l'amica specialeSorge. Durante la puntata del 17 febbraio, trasmessa su Canale 5 eccezionalmente ...Seppur il VIP abbia spiegato che se è andato a cercare conforto in Soleil è stato solo per non voler pesare ulteriormente sulla moglie, Delia non crede pienamente alle giustificazioni di Alex “Adesso ...Soleil Sorge, sempre parlando a tu per tu con Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, ha anche fatto notare che mesi fa è stato piantato un altro caso su alcune sue esternazioni al veleno fatte nei ...