Farmacie | prorogato al 16 maggio progetto iniziative sostenibilità farmacisti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – FarmacistaGreen, l’iniziativa che premia le miglioridi?ambientale legate alla salute realizzate daiitaliani, è prorogata fino al 162022. Lo rendono noto la Federazione degli Ordini dei(Fofi) e Boehringer Ingelheim Italia, ideatori e promotori di questoche mira a valorizzare il ruolo del farmacista come punto di riferimento per la salute sul territorio. Iinteressati – riferisce una nota – potranno inviare i propri progetti alla segreteria organizzativa, attraverso la candidatura al sito www.farmacistagreen.it. I progetti, avviati entro il 31 dicembre 2021, dovranno rappresentare dei modelli virtuosi di gestione ‘green’ o di promozione della cultura della salute e della ...

FarmacistaGreen, l'iniziativa che premia le migliori iniziative di sostenibilità ambientale legate alla salute realizzate dai farmacisti italiani, è prorogata fino al 16 maggio 2022. Lo rendono noto la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) e Boehringer Ingelheim Italia, ideatori e promotori di questo progetto che mira a valorizzare il ruolo del farmacista come punto di riferimento per la salute sul territorio. I farmacisti interessati potranno inviare i propri progetti alla segreteria organizzativa, attraverso la candidatura al sito www.farmacistagreen.it. I progetti, avviati entro il 31 dicembre 2021, dovranno rappresentare dei modelli virtuosi di gestione 'green' o di promozione della cultura della salute.