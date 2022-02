Elon Musk e il suo approccio pauroso al sacrificio degli esseri umani

Advertising

test5f1798 : - ArielloGiuliano : RT @SalusArtemIura: Bufera su Elon Musk, 'chip Neuralink nel cervello delle scimmie, brutale sofferenza, infezioni del sangue ed emorragie… - civisromanusTW : Elon Musk paragona Trudeau a Hitler. Se fossi in Trudeau, inizierei a preoccuparmi seriamente... - THEAGENTAPSLEY : RT @valeriorenzi: Il Museo di Auschwitz vs Elon Musk (che sostiene il convoglio della libertà) - test5f1798 : -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Justin Trudeau come Adolf Hitler. Il paragone è stato fatto dal fondatore di Tesla e uomo più ricco al mondo,, che ha twittato un meme che mostrava una foto in bianco e nero di Hitler con le parole "basta paragonarmi a Justin Trudeau" e sotto la scritta "Io avevo un budget". Il tweet è stato ...non è di certo il CEO più tranquillo che esista in circolazione, dato che nel corso degli anni è stato al centro di miriadi di notizie, positive e non, ma in ben pochi si aspettavano ciò che ...Il più celebre attualmente è il visionario Elon Musk, che non ha mai fatto mistero di avere questa sindrome. In passato invece sarebbero stati Asperger persone del calibro di Isaac Newton, Blaise ...A chiudere il cerchio sulle accuse di discriminazione e segregazione razziale negli stabilimenti Tesla in California, il meme nazista di Elon Musk contro Trudeau. Usare il volto di Hitler per fare ...