Djokovic | «Io non la volevo vedere Nadal-Medvedev | mi ha costretto mia moglie»

"Non è stato facile guardare la finale dell'Aus Open, non volevo ma ho dovuto farlo perché mia moglie e mio figlio la stavano guardando. Non ho tifato né per Medvedev né per Nadal. Non mi importava chi sarebbe stato il vincitore, tanto io avrei perso comunque…". Non c'eravamo andati lontanissimi quando descrivemmo la fatica di Novak Djokovic costretto sul divano a guardare Nadal entrare definitivamente nella leggenda. Ma la finale degli Aus Open non convinse il serbo a vaccinarsi. Cosa che lui ancora rivendica. Prima in un'intervista alla BBC, e ora alla tv di Stato serba. Parla ancora del trauma australiano: "Alcuni miei colleghi mi hanno criticato per le modalità del mio ingresso nel Paese, vorrei solo che ascoltassero la mia versione della storia. Mi ha sorpreso ...

