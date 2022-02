Cecilia Rodriguez e la verità sull’ex tronista: “Litigavamo…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cecilia Rodriguez racconta una verità che non conoscevamo riguardo ad una persona in particolare. Ecco le parole per l’ex tronista Cecilia Rodriguez, sorella 32enne della bellissima Belen Rodriguez, nasce il 19 marzo del 1990. A soli 10 anni, Cecilia, insieme alla sua famiglia, si trasferisce in campagna luogo in cui trascorrere uno dei periodi più belli della sua vita. Fin da giovanissima conquista le passerelle e, a soli 18 anni, si trasferisce a Milano da sua sorella Belen. La fama per Cecilia Rodriguez arriva quando partecipa al reality show L’isola dei famosi, era il 2015, per continuare poi su questa strada due anni dopo in cui prende parte al Grande Fratello Vip. Questo per lei è un ... Leggi su topicnews (Di venerdì 18 febbraio 2022)racconta unache non conoscevamo riguardo ad una persona in particolare. Ecco le parole per l’ex, sorella 32enne della bellissima Belen, nasce il 19 marzo del 1990. A soli 10 anni,, insieme alla sua famiglia, si trasferisce in campagna luogo in cui trascorrere uno dei periodi più belli della sua vita. Fin da giovanissima conquista le passerelle e, a soli 18 anni, si trasferisce a Milano da sua sorella Belen. La fama perarriva quando partecipa al reality show L’isola dei famosi, era il 2015, per continuare poi su questa strada due anni dopo in cui prende parte al Grande Fratello Vip. Questo per lei è un ...

Advertising

Parpiglia : #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante ,… - pupapeligrosah : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… - debby3583 : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… - LaPettegolah : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… - lucrispice : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… -