Calciomercato, Real Madrid scatenato: un asso mondiale in arrivo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Il Real Madrid sarebbe in pressing su Asensio per portarlo in Spagna. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club di Florentino Perez avrebbe messo nel mirino il trequartista delle merengues, che piacerebbe molto a Zinedine Zidane. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.? Continuano le ambizioni del Real Madrid sul mercato. I Blancos sono sempre una squadra pronta a qualsiasi titolo, e quando arriva una buona occasione il Real è sempre in prima fila. Carlo Ancelotti ha già rivendicato il titolo la prossima stagione e Florentino Perez vuole davvero accontentarlo. Ovviamente sono sempre a rischio due big, Kylian Mbappè del PSG, il cui contratto è in scadenza, ed Erling Haaland del Borussia Dortmund. La Bundesliga non attira però solo i ... Leggi su goalnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Ilsarebbe in pressing su Asensio per portarlo in Spagna. Secondo quanto riportato da.it, il club di Florentino Perez avrebbe messo nel mirino il trequartista delle merengues, che piacerebbe molto a Zinedine Zidane. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.? Continuano le ambizioni delsul mercato. I Blancos sono sempre una squadra pronta a qualsiasi titolo, e quando arriva una buona occasione ilè sempre in prima fila. Carlo Ancelotti ha già rivendicato il titolo la prossima stagione e Florentino Perez vuole davvero accontentarlo. Ovviamente sono sempre a rischio due big, Kylian Mbappè del PSG, il cui contratto è in scadenza, ed Erling Haaland del Borussia Dortmund. La Bundesliga non attira però solo i ...

Advertising

Luxgraph : Sport: 'Il Real Madrid ha un accordo con i rappresentanti di Haaland' - CalcioNews24 : L'Agente di #Odriozola è a Firenze ?? - calciomercatoit : ??#Napoli, agente #DiLorenzo: 'Se fossi nel club, di fronte a un'offerta importante lo venderei' - Fprime86 : RT @cmdotcom: La #Fiorentina fa sul serio per #Odriozola: il piano per convincere il Real Madrid - sportli26181512 : La Fiorentina fa sul serio per Odriozola: il piano per convincere il Real Madrid: Arrivato in punta di piedi come s… -