Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie, è per vigneto dove si sono sposati (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Brad Pitt ha citato in giudizio la sua ex moglie Angelina Jolie per aver venduto la sua quota di partecipazione del vigneto francese Chateau Miraval che avevano comprato insieme nel 2008 per circa 25 milioni di euro e dove sei anni dopo si erano sposati. Secondo Pitt, la Jolie avrebbe deciso di cedere la sua parte di proprietà nel sud-est della Francia senza il proprio permesso, quando invece, secondo un loro precedente accordo, questo sarebbe stato necessario. Chateau Miraval, che comprende una casa e un vigneto nel villaggio di Correns, “si era trasformato nella passione di Pitt”, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, e, sotto la sua guida, è diventato una “storia di successo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –ha citato in giudizio la sua ex moglieper aver venduto la sua quota di partecipazione delfrancese Chateau Miraval che avevano comprato insieme nel 2008 per circa 25 milioni di euro esei anni dopo si erano. Secondo, laavrebbe deciso di cedere la sua parte di proprietà nel sud-est della Francia senza il proprio permesso, quando invece, secondo un loro precedente accordo, questo sarebbe stato necessario. Chateau Miraval, che comprende una casa e unnel villaggio di Correns, “si era trasformato nella passione di”, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, e, sotto la sua guida, è diventato una “storia di successo ...

