Becky Lynch: “Sfidare Lita in questo momento è molto conflittuale per me” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domani andrà in scena Elimination Chamber a Jeddah, in Arabia Saudita, ultimo Premium Live Event prima dell’evento più importante dell’anno ovvero WrestleMania 38. Fra i diversi incontri annunciati per l’evento di domani uno dei più importanti e dei più attesi è quello valido per il Raw Women’s Championship fra la campionessa Becky Lynch e la sua sfidante la WWE Hall of Famer Lita. Una sfida emotivamente difficile Non è un mistero che Lita abbia molta importanza per Big Time Becks, infatti la WWE Hall of Famer è l’eroe di infanzia della Lynch che si è appassionata molto al wrestling proprio grazie alla sua sfidante. Infatti come visto anche a Raw sembra proprio che per Becky questo match non sia semplicemente un incontro ma ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domani andrà in scena Elimination Chamber a Jeddah, in Arabia Saudita, ultimo Premium Live Event prima dell’evento più importante dell’anno ovvero WrestleMania 38. Fra i diversi incontri annunciati per l’evento di domani uno dei più importanti e dei più attesi è quello valido per il Raw Women’s Championship fra la campionessae la sua sfidante la WWE Hall of Famer. Una sfida emotivamente difficile Non è un mistero cheabbia molta importanza per Big Time Becks, infatti la WWE Hall of Famer è l’eroe di infanzia dellache si è appassionataal wrestling proprio grazie alla sua sfidante. Infatti come visto anche a Raw sembra proprio che permatch non sia semplicemente un incontro ma ...

