Barcellona-Napoli 1-1, Piqué: “Risultato bugiardo, potevamo vincere 4 o 5-1” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Avremmo potuto vincere 3-1, 4-1 o 5-1 facilmente. Abbiamo avuto tante occasioni, loro solo un paio. Ma per il ritorno è tutto ancora aperto”. Così Gerard Piqué commenta il pareggio del Barcellona contro il Napoli di Spalletti nella partita di andata dei playoff di Europa League. “In alcune partite facciamo un po’ di fatica per concretizzare le opportunità, è questione di tempo e di fiducia. Abbiamo giocato una grande partita contro un rivale di alto livello. La cosa peggiore è il Risultato” aggiunge. “Se continuiamo a giocare così possiamo vincere l’Europa League. Se giochiamo allo stesso modo al ritorno e arriveranno le occasioni, passeremo sicuramente il turno” ha dichiarato il difensore. Infine, sui fischi a Dembélé: “Non so se lo disturbano, dovremmo chiederglielo. Le persone ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Avremmo potuto3-1, 4-1 o 5-1 facilmente. Abbiamo avuto tante occasioni, loro solo un paio. Ma per il ritorno è tutto ancora aperto”. Così Gerardcommenta il pareggio delcontro ildi Spalletti nella partita di andata dei playoff di Europa League. “In alcune partite facciamo un po’ di fatica per concretizzare le opportunità, è questione di tempo e di fiducia. Abbiamo giocato una grande partita contro un rivale di alto livello. La cosa peggiore è il” aggiunge. “Se continuiamo a giocare così possiamol’Europa League. Se giochiamo allo stesso modo al ritorno e arriveranno le occasioni, passeremo sicuramente il turno” ha dichiarato il difensore. Infine, sui fischi a Dembélé: “Non so se lo disturbano, dovremmo chiederglielo. Le persone ...

SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - annatrieste : Non è che non è più il Barcellona di Messi, è che è il Napoli che adesso è il Napoli di Spalletti ? #BarcellonaNapoli #1a1 - SkySport : ? ZIELINSKI PORTA AVANTI IL NAPOLI ?? Grande azione personale di Elmas ?? E i partenopei vanno in vantaggio al Campo… - sportface2016 : #BarcellonaNapoli 1-1, #Piqué: 'Risultato bugiardo, potevamo vincere 4 o 5-1' - occhio_notizie : Il difensore spagnolo furioso dopo il match -