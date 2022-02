Allegri a sorpresa: «I complimenti dopo l’Atalanta non mi sono piaciuti» (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Il tecnico della Juventus prima del derby Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato prima di Juve Torino. Le sue dichiarazioni. TORINO – «Juric l’avrà preparata come crede. Noi dobbiamo adattarci alle eventualità di cambio loro. Per noi è una gara importante, è un pezzettino da portare a casa per arrivare tra le prime quattro». CENTROCAMPO – «Prendo in considerazione le gare da giocare al momento. A fine partita vedremo chi rimarrà in piedi per martedì». BELOTTI – «E’ un piacere ritrovarlo, è un giocatore importante anche per la Nazionale. Oggi è una gara difficile per noi, dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. A Bergamo abbiamo rischiato, troppi complimenti non mi piacciono». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Il tecnico della Juventus prima del derby Ai microfoni di Dazn, Massimilianoha parlato prima di Juve Torino. Le sue dichiarazioni. TORINO – «Juric l’avrà preparata come crede. Noi dobbiamo adattarci alle eventualità di cambio loro. Per noi è una gara importante, è un pezzettino da portare a casa per arrivare tra le prime quattro». CENTROCAMPO – «Prendo in considerazione le gare da giocare al momento. A fine partita vedremo chi rimarrà in piedi per martedì». BELOTTI – «E’ un piacere ritrovarlo, è un giocatore importante anche per la Nazionale. Oggi è una gara difficile per noi, dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. A Bergamo abbiamo rischiato, troppinon mi piacciono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

