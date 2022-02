Allarme rosso nel Regno Unito per la tempesta Eunice. Venti a quasi 200 km/h sull’Isola di Wight: è record – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Allarme rosso nel Regno Unito. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha diffuso l’allerta massima per le condizioni meteo, quella cioè che segnala pericoli concreti per la vita delle persone che si avventurano all’aperto, a causa della tempesta Eunice che si sta abbattendo sulle coste sud-occidentali del paese e sulle aree tra Cornovaglia e Galles. Colpite anche altre regioni britanniche, inclusa l’area di Londra, per la prima volta dopo 11 anni. sull’Isola di Wight è stato registrato un vento record. Le violenta raffica ha raggiunto i 195 chilometri orari: è la più violenta mai registrata in Inghilterra da quando esistono gli attuali strumenti di calcolo. In Scozia si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022)nel. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del, ha diffuso l’allerta massima per le condizioni meteo, quella cioè che segnala pericoli concreti per la vita delle persone che si avventurano all’aperto, a causa dellache si sta abbattendo sulle coste sud-occidentali del paese e sulle aree tra Cornovaglia e Galles. Colpite anche altre regioni britanniche, inclusa l’area di Londra, per la prima volta dopo 11 anni.diè stato registrato un vento. Le violenta raffica ha raggiunto i 195 chilometri orari: è la più violenta mai registrata in Inghilterra da quando esistono gli attuali strumenti di calcolo. In Scozia si è ...

