Al Tottenham hanno finalmente capito che Conte è un chiagnazzaro

Il Tottenham ora se la sta rivendendo come uno "shock", "quasi come se fossero stati presi davvero alla sprovvista dalle critiche di Antonio Conte al mercato di gennaio". E, scrive il Daily Mail, "c'è stata sicuramente vera sorpresa per le osservazioni del tecnico, ma gran parte della costernazione percepita è inventata". La verità, scrivono in Inghilterra, è che "il Tottenham sapeva che sarebbe arrivato prima o poi". "Quando il presidente Daniel Levy ha ingaggiato l'italiano a novembre, lo ha fatto ad occhi aperti. O almeno avrebbe dovuto. Sapeva che stava assumendo un vincitore seriale, questa lo rendeva attraente ad un club che non vince un trofeo dal 2008. Eppure, per lo stesso motivo, Levy stava prendendo un uomo che aveva una storia di autocombustione, un uomo che si trova a suo agio nel lavare i panni sporchi del club in ...

