AEW | Tony Khan avrebbe potuto trattenere Cody tramite la clausola di rinnovo automatico

(Di venerdì 18 febbraio 2022)Rhodes non fa più parte della AEW. Dopo esserne stato uno dei fondatori,e la AEW sembrano aver preso strade diverse, salvo che si tratti di un clamoroso work come vociferato da alcuni. La realtà, tuttavia, sembra essere proprio quella che vede giunta al termine l’esperienza dell’“American Nightmare” nella federazione di. Alla base di tutto ci sarebbe il ridimensionamento dei suoi poteri decisionali di booking, nonché le richieste economiche da lui avanzate, cui ha fatto seguito, pare, una irrinunciabile offerta economica da parte della WWE. In questo contesto è maturata la fuoriuscita didalla AEW. NienteIn tutta questa vicenda riguardanteRhodes balza agli occhi un dato che fa riflettere. ...

Nel mondo del Pro - Wrestling può accadere di tutto . I fan si sono scatenati sui social in seguito all'annuncio diKhan secondo cui Cody e Brandi Rhodes lasceranno l'. A quanto pare le due parti non hanno trovato un accordo per rinnovare i rispettivi contratti, optando per una dipartita amichevole. Cody e ...La road to Revolution, prossimo PPV della Compagnia diKhan in programma a inizio marzo, inizia a farsi sempre più interessante. Continua infatti ad allargarsi il roster dellagrazie a due grandi debutti avvenuti nella puntata di questa settimana ...Tony Khan aveva la possibilità legalmente di impedire l’addio di Cody Rhodes alla AEW, spunta una clamorosa clausola nel contratto, almeno stando a quanto riferisce Dave Meltzer. La notizia della ...Tony Khan ha portato in AEW quasi tutti i wrestler che hanno lasciato la WWE nella storia recente come Bryan Danielson, CM Punk, Adam Cole, Tony Nese e altri. La situazione pare stia però cambiando ...