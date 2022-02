A Materdei piantato un albero per ricordare i napoletani morti per il covid-19 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un albero di ligustro per ricordare i napoletani morti per il covid-19 è stato piantato oggi nell’area verde di Largo Colosimo a Materdei nel corso di una breve cerimonia alla quale hanno preso parte anche alcune famiglie delle vittime. All’iniziativa, promossa dal consigliere Rosario Palumbo, è intervenuto l’assessore comunale alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada annunciando che è intenzione della Giunta, nell’ambito del recupero delle aree verdi cittadine, individuare altri spazi da dedicare alle vittime napoletane del covid. La presidente del Consiglio Comunale, Vincenza Amato, si è soffermata sull’importanza del vaccino, un vero e proprio dovere civico oltre che possibilità di sopravvivenza, ricordando ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi ligustro perper il-19 è statooggi nell’area verde di Largo Colosimo anel corso di una breve cerimonia alla quale hanno preso parte anche alcune famiglie delle vittime. All’iniziativa, promossa dal consigliere Rosario Palumbo, è intervenuto l’assessore comunale alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada annunciando che è intenzione della Giunta, nell’ambito del recupero delle aree verdi cittadine, individuare altri spazi da dedicare alle vittime napoletane del. La presidente del Consiglio Comunale, Vincenza Amato, si è soffermata sull’importanza del vaccino, un vero e proprio dovere civico oltre che possibilità di sopravvivenza, ricordando ...

