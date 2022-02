Tra inflazione, caro energia e carenza di microchip settore auto in gravissima sofferenza (Di giovedì 17 febbraio 2022) I numeri di gennaio sono impietosi: - 19,7% delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Il ministro Giorgetti chiede interventi per favorire la riconversione della filiera verso la nuova generazione ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 febbraio 2022) I numeri di gennaio sono impietosi: - 19,7% delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Il ministro Giorgetti chiede interventi per favorire la riconversione della filiera verso la nuova generazione ...

Advertising

aleaccorsi : RT @TCommodity: Il gap tra inflazione in Cina e UE è una delle dinamiche che mi preoccupa maggiormente. Si tratta di un differenziale che e… - BBK27177390 : RT @TCommodity: Il gap tra inflazione in Cina e UE è una delle dinamiche che mi preoccupa maggiormente. Si tratta di un differenziale che e… - MatteoDiLallo : RT @TCommodity: Il gap tra inflazione in Cina e UE è una delle dinamiche che mi preoccupa maggiormente. Si tratta di un differenziale che e… - infoiteconomia : Inflazione: disparità tra inflazione ufficiale e percepita - buronjek : RT @TCommodity: Il gap tra inflazione in Cina e UE è una delle dinamiche che mi preoccupa maggiormente. Si tratta di un differenziale che e… -