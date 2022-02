"Tocca a noi far Giustzia". Come gode Salvini per la prima pagina di Libero: con la Bongiorno e Calderoli... | Guarda (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una prima pagina, quella di Libero di oggi, che con discreta evidenza è piaciuta a Matteo Salvini. L'edizione del quotidiano di oggi è dedicata ai referendum, titolo di apertura: "Tocca a noi far Giustizia". Occhiello: "Via libera a cinque referendum". Dunque, ricordiamo che "in primavera si vota: la Consulta approva i quesiti che limitano lo strapotere delle toghe. Salvini esulta, è l'occasione per cambiare il sistema dal basso". Ed ecco che il leader della Lega, di buon mattino, rilancia la prima pagina di Libero in questione, seppur in versione riveduta e corretta. Sotto al titolo di apertura, che è quello che potete trovare in edicola, ecco un fotomontaggio: nello scatto Giulia Bongiorno, lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una, quella didi oggi, che con discreta evidenza è piaciuta a Matteo. L'edizione del quotidiano di oggi è dedicata ai referendum, titolo di apertura: "a noi far Giustizia". Occhiello: "Via libera a cinque referendum". Dunque, ricordiamo che "invera si vota: la Consulta approva i quesiti che limitano lo strapotere delle toghe.esulta, è l'occasione per cambiare il sistema dal basso". Ed ecco che il leader della Lega, di buon mattino, rilancia ladiin questione, seppur in versione riveduta e corretta. Sotto al titolo di apertura, che è quello che potete trovare in edicola, ecco un fotomontaggio: nello scatto Giulia, lo ...

Advertising

EnricoLetta : Sul #suicidioassistito tocca a noi, in Parlamento. Basta chiudere gli occhi e fingere di non vedere l’attesa di tan… - Palazzo_Chigi : Draghi ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso #LNGS: Colmare i ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprat… - emmabonino : La riforma Cartabia tocca dei punti rilevanti e noi l’appoggeremo senza problemi. Ma penso che il governo dovrebbe… - Raffael12481788 : RT @EnricoLetta: Sul #suicidioassistito tocca a noi, in Parlamento. Basta chiudere gli occhi e fingere di non vedere l’attesa di tanta part… - ManfrediPotenti : RT @LegaSalvini: VIA LIBERA A CINQUE REFERENDUM: “TOCCA A NOI FAR GIUSTIZIA” -