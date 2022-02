Tapiro per Sofia Goggia: «Si parla sempre di me, per quello dice che sono... (Di giovedì 17 febbraio 2022) La sciatrice vince il suo terzo Tapiro d’oro di Striscia la notizia dopo le accuse di Ninna Quario, ex sciatrice e mamma di Federica Brignone Leggi su golssip (Di giovedì 17 febbraio 2022) La sciatrice vince il suo terzod’oro di Striscia la notizia dopo le accuse di Ninna Quario, ex sciatrice e mamma di Federica Brignone

Advertising

LauraFrigerio : Striscia la Notizia: terzo Tapiro per Sofia Goggia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Terzo Tapiro D'Oro per Sofia Goggia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Terzo Tapiro D'Oro per Sofia Goggia - susydigennaro : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Terzo Tapiro D'Oro per Sofia Goggia - napolimagazine : STRISCIA LA NOTIZIA - Terzo Tapiro D'Oro per Sofia Goggia -