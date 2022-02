(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unaè statada tre ragazziniadin provincia di. Tre compagni di classe l’hanno presa a calci e pugni e la giovane ha dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale dove ha avuto cinque giorni di prognosi. Secondo quanto riferito dai genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri, laera già da giorni vittima di atti dismo, tra cui messaggi e prese in giro in classe. Due dei tre ragazzi, considerati responsabili dell’aggressione, sono stati già identificati dai carabinieri di Anzio che li hanno segnalatiprocura dei minori. Hanno meno di 14 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Roma, 13enne aggredita da bulli mentre va a scuola. #Ardea - Lodamarco1 : RT @Adnkronos: #Roma, 13enne aggredita da bulli mentre va a scuola. #Ardea - Adnkronos : #Roma, 13enne aggredita da bulli mentre va a scuola. #Ardea - StraNotizie : Roma, 13enne picchiata dai bulli davanti alla scuola ad Ardea - lifestyleblogit : Roma, 13enne picchiata dai bulli davanti alla scuola ad Ardea - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 13enne

La ragazzina è stata presa a calci e pugni. I genitori: "Da tempo vittima di messaggi e prese in giro" Unaè stata picchiata da tre ragazzini davanti scuola ad Ardea in provincia di. Tre compagni di classe l'hanno presa a calci e pugni e la giovane ha dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale ...... da quanto emerso, il suo telefono ha agganciato la cella diTermini e il sospetto è che possa ... I familiari sono molto preoccupati per lui, a partire dalla figlia, che continua a chiedere ...Una ragazzina di 13 anni è stata picchiata da tre coetanei davanti scuola ad Ardea, in provincia di Roma. Tre compagni di classe l'hanno presa a calci e pugni e la giovane ha ...Ad Ardea, provincia di Roma, una ragazzina di 13 anni è stata presa a calci e pugni da tre bulli all'ingresso della scuola media che fequenta. Il fatto è accaduto giovedì mattina intorno alle 8.30, ri ...