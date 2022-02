Riscaldamento Osimhen: le ultime sulle condizioni dell’attaccante (Di giovedì 17 febbraio 2022) Massimo Ugolini, invitato per Sky Sport al Camp Nou di Barcellona, direttamente dal manto di gioco fornisce importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante azzurro Victor Osimhen durante l’allenamento pre-partita. Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)Queste le sue parole: “L’ultimo provino ha dato esito positivo, Victor Osimhen ce la fa e sarà dal 1? in campo. Tuttavia in via precauzionale continua a riscaldarsi Dries Mertens con i titolari, ma dagli spogliatoi arrivano notizie confortanti sulla disponibilità ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Massimo Ugolini, invitato per Sky Sport al Camp Nou di Barcellona, direttamente dal manto di gioco fornisce importanti aggiornamentiazzurro Victordurante l’allenamento pre-partita. Napoli’s Nigerian forward Victorreacts during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)Queste le sue parole: “L’ultimo provino ha dato esito positivo, Victorce la fa e sarà dal 1? in campo. Tuttavia in via precauzionale continua a riscaldarsi Dries Mertens con i titolari, ma dagli spogliatoi arrivano notizie confortanti sulla disponibilità ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Osimhen in campo da solo: riscaldamento più lungo dopo il sovraccarico al ginocchio - Spazio_Napoli : Riscaldamento Osimhen: le ultime sulle condizioni dell’attaccante - In_his_steps : RT @Napoli_Report: Positive le sensazione di #Osimhen dal riscaldamento, il provino è andato molto bene. In via precauzionale si sta scalda… - Antonio46863622 : RT @Napoli_Report: Positive le sensazione di #Osimhen dal riscaldamento, il provino è andato molto bene. In via precauzionale si sta scalda… - Napoli_Report : Positive le sensazione di #Osimhen dal riscaldamento, il provino è andato molto bene. In via precauzionale si sta s… -