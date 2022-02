Regione Lazio | a breve parte revamping Tmb Rocca Cencia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – “Ildel Tmb dinon l’abbiamo chiesto noi ma è stato disposto dall’autorità giudiziaria per motivi di salute pubblica. Non sono scelte della. Giustamente l’autorità giudiziaria ha notato grossi problemi e lo ha chiesto. Abbiamo aperto questo procedimento a fine marzo 2021 e chiuso la conferenza dei servizi con una nostra determinazione ad ottobre.” “Poi c’è stato qualche problema tecnico, Ama ci ha chiesto dei chiarimenti. A dicembre è stato aperto un tavolo tecnico e a seguito di questo Ama ha trasmesso le integrazioni richieste, l’11 febbraio.” “Serve un ultimo controllo sul procedimento con Arpa. Appena avremo la risposta, nei prossimi giorni, si potrà procedere ai lavori di. Mi aspetto entro pochi giorni che si chiuda il ...

Advertising

Tg3web : Col racconto di Chiara comincia il viaggio del Tg3 nel disagio giovanile, molto cresciuto durante la pandemia. La R… - LavoroLazio_com : Regione, a Expo Dubai l’Agricoltura di precisione nel Lazio (FOTO) Si è svolto questa mattina a Dubai, pres... - LavoroLazio_com : Regione, a Expo Dubai l’Agricoltura di precisione nel Lazio (FOTO) Si è svolto questa mattina a Dubai, pres... - ilbaro1967 : RT @lllll66099563: Ad oggi la regione d’Italia con i dati peggiori di occupazione degli ospedali (cioè il Lazio) è la regione più vaccinata… - A_BAND_APART : RT @lllll66099563: Ad oggi la regione d’Italia con i dati peggiori di occupazione degli ospedali (cioè il Lazio) è la regione più vaccinata… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio

RomaDailyNews

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa ilcon 6.375, poi la Lombardia con 6. dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che la...... Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della. ' Esprimiamo gratitudine infinita nei confronti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma e dei Procuratori ...Premiati i vincitori del bando della Regione Lazio “Vivi lo Sport” rivolto alle realtà sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva paralimpica. A consegnare gli attestati agli atleti vinc ...Pubblicato il bando per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici del Lazio particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica per e ...