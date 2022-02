Referendum eutanasia e cannabis, Cappato: “Se errore materiale valuteremo come mettere in discussione inammissibilità” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Cosa faremo ora? Se i giudizi di inammissibilità sono stati dati sulla base di un errore materiale, e penso in particolare al Referendum sulla cannabis, metteremo in discussione la validità”. A rivendicarlo Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, durante la conferenza stampa sui Referendum eutanasia e cannabis. Il giudizio della Corte costituzionale però, è inappellabile, come ammette lo stesso Cappato, che precisa di voler approfondire le strade possibili: “I margini per una contestazione formale sono strettissimi o forse inesistenti, ma li valuteremo”. Allo stesso modo Cappato tiene uno spiraglio aperto alla ‘via’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Cosa faremo ora? Se i giudizi disono stati dati sulla base di un, e penso in particolare alsullamo inla validità”. A rivendicarlo Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, durante la conferenza stampa sui. Il giudizio della Corte costituzionale però, è inappellabile,ammette lo stesso, che precisa di voler approfondire le strade possibili: “I margini per una contestazione formale sono strettissimi o forse inesistenti, ma li”. Allo stesso modotiene uno spiraglio aperto alla ‘via’ ...

