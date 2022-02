Prima di pretendere “decoro e rispetto” dai giovani, cominciamo a non insultarli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Però una cosa lasciatemela dire, a costo di risultare impopolare. Possiamo stare a discutere ore sull’opportunità o meno di un dress code a scuola, sull’esigenza di un certo tipo di decoro in aula e, per carità, posso anche essere d’accordo. Mentre discutiamo di questo, però, sta sfuggendo completamente di mano e finendo sullo sfondo il vero tema della questione. Anzi, i temi: 1. Che è inammissibile, senza se e senza ma, che un’insegnante dia, di fatto, della prostituta a una ragazza di 16 anni semplicemente per un ombelico di fuori. 2. Che se, invece di una ragazza a pancia scoperta, ci fosse stato un ragazzo in bermuda, non gli avrebbe detto “Stai sulla Salaria?” ma “Non sei al mare”. 3. Che il minimo che possiamo e dobbiamo pretendere da un educatore è che sia in grado di dare ai ragazzi gli strumenti per capire cosa è eventualmente opportuno e cosa ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Però una cosa lasciatemela dire, a costo di risultare impopolare. Possiamo stare a discutere ore sull’opportunità o meno di un dress code a scuola, sull’esigenza di un certo tipo diin aula e, per carità, posso anche essere d’accordo. Mentre discutiamo di questo, però, sta sfuggendo completamente di mano e finendo sullo sfondo il vero tema della questione. Anzi, i temi: 1. Che è inammissibile, senza se e senza ma, che un’insegnante dia, di fatto, della prostituta a una ragazza di 16 anni semplicemente per un ombelico di fuori. 2. Che se, invece di una ragazza a pancia scoperta, ci fosse stato un ragazzo in bermuda, non gli avrebbe detto “Stai sulla Salaria?” ma “Non sei al mare”. 3. Che il minimo che possiamo e dobbiamoda un educatore è che sia in grado di dare ai ragazzi gli strumenti per capire cosa è eventualmente opportuno e cosa ...

Advertising

uchetto : Cara @DAZN_IT, ti scrivo per ricordarti che per la 'modica' cifra di 20€ al mese VOI, prima di pretendere dagli alt… - giorgiia44 : RT @pffederica: prima accetti che tutti hanno i loro problemi e cose che si tengono dentro e la smetti di pretendere che gli altri siano se… - brandarmine96 : RT @X8blue_moon8X: Kabir non ha mai detto che Manila deve cucinare per lui, ha notato che da quando ha nominato Barù come finalista Manila… - PanPanVittoria : RT @Elvira39886599: @GGrioni @Stefano0323 Speriamo mettano la regola che il datore possa pretendere la legatura delle tube prima di assumer… - DavideRoss4 : @lucatelese @pietro_busacca Ma tu qualcosa l'hai studiata in vita tua prima di pretendere di essere definito giornalista? -