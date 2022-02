Mps-David Rossi, pm Natalini: “Scena non è stata inquinata” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Scena non è stata inquinata. Lo ha detto il pm Aldo Natalini che, ascoltato in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, alla domanda se la Scena fosse stata inquinata ha risposto: “Secondo me no”. “Il tema del presunto inquinamento probatorio è stato anche trattato dal gip”, ha osservato il pm Natalini aggiungendo che il “gip lo esclude”. “Sono minimi gli spostamenti”, aggiunge. “Questo tema il gip lo affronta” ha detto il pm Aldo Natalini rispondendo alle domande del deputato Walter Rizzetto (Fdi) sulle ferite al volto e in altre parti del corpo di Rossi, ha aggiunto: il “gip non rileva evidenti incompatibilità con ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lanon è. Lo ha detto il pm Aldoche, ascoltato in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, alla domanda se lafosseha risposto: “Secondo me no”. “Il tema del presunto inquinamento probatorio è stato anche trattato dal gip”, ha osservato il pmaggiungendo che il “gip lo esclude”. “Sono minimi gli spostamenti”, aggiunge. “Questo tema il gip lo affronta” ha detto il pm Aldorispondendo alle domande del deputato Walter Rizzetto (Fdi) sulle ferite al volto e in altre parti del corpo di, ha aggiunto: il “gip non rileva evidenti incompatibilità con ...

