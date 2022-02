Mostre | crypto arte | a Milano dal 23 febbraio si potranno indossare i gioielli di Kris Ruhs

Advertising

Non mancano, gallerie e musei, vedi il Museum ofArt , il Museum of Contemporary Digital Art o il B.20 Museum. Per gli amanti della street art, ci sono i cryptopuppets di Lapo Fatai, ...... ma anche la possibilità di accedere a contenuti esclusivi, incontri,ecc. Le origini ... creatore del bitcoin, che nel 1993 parlava di "Trading Cards ". L'idea degli Nft come li ...Milano, 17 feb. Mercoledì prossimo a Milano la Fondazione Sozzani, introdurrà nel Metaverso l'opera del noto artista newyorkese Kris Ruhs, suo Co-fondatore, con ...Quotato a poco più di 1000 euro a inizio 2021, ha triplicato il suo valore in un anno sfiorando 3000€. Bastano solo questi 2 numeri per descrivere un anno di Ethereum, che ha portato gli investitori a ...