Morte di Astori: falso certificato. Tre medici a processo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre medici sono stati rinviati a giudizio nel filone d'indagine che ipotizza il reato di falso in relazione a un certificato nell'inchiesta per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella camera d'albergo di Udine L'articolo proviene da Firenze Post.

