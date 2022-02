“La partita contro il Covid è ancora aperta, siamo solo al primo tempo”, dice Galli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il professor Massimo Galli interviene per dire la sua sull’attuale diminuzione dei contagi e su un possibile allentamento delle misure restrittive. Da un paio di settimane almeno i contagi di Covid hanno ripreso il trend della decrescita e anche i reparti ospedalieri – specialmente nelle terapie intensive – si stanno svuotando. Per questo il Governo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il professor Massimointerviene per dire la sua sull’attuale diminuzione dei contagi e su un possibile allentamento delle misure restrittive. Da un paio di settimane almeno i contagi dihanno ripreso il trend della decrescita e anche i reparti ospedalieri – specialmente nelle terapie intensive – si stanno svuotando. Per questo il Governo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “C’è da fare i complimenti all’Inter per come ha giocato contro il Liverpool, hanno fatto una bella partita”. - juventusfc : Allegri ??«Domani giocheremo contro una squadra che ha ritrovato il DNA della sua storia e ci sono da fare i complim… - AntoVitiello : ?? Ottima partita contro la Samp per Ismael #Bennacer, uno dei migliori in campo. L'algerino è prossimo al rinnovo c… - MarcoReNer_azz : RT @SuperDwight14: @_MagliaNera_ io capisco le critiche e anche secondo me un buon portiere il primo gol lo para, ma questo abbiamo fino a… - RadioRadioWeb : “Per la partita di Champions League contro il Liverpool non sono stato assolutamente invitato. Nell’Inter in questo… -