Inter - Liverpool | Sacchi sicuro | ' I nerazzurri possono vincere ad Anfield'

Advertising

FBiasin : Risultato molto severo per quello che si è visto, ma a questi livelli, contro una squadra come il #Liverpool, non p… - Inter : ??? | MISTER ?? 'Orgoglioso della mia Inter' ?? - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - ugas998 : @achille_sassone Ma infatti il problema dell'Inter ora credo sia proprio quello, la liquidità. Il progetto c'è ecco… - teupdms : RT @luciaespa8: Inter 0 - Liverpool 2 Brozovic è sul primo palo, lui ovviamente fa il passetto verso il primo palo e quasi gli va addosso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

L'allenatore delJürgen Klopp ha svelato al termine della partita di Champions League contro l'che il gol realizzato da Firmino è frutto di uno schema provato in allenamento: "Studiamo sempre come ...Le offerte non gli mancano: dall', che potrebbe così ripetere un colpo in stile Calhanoglu ... Soprattutto estere:, Newcastle ed il Tottenham di Conte non hanno nascosto le loro mire ...Virgil Van Dijk ha vinto il premio Player of the match di Inter-Liverpool dopo il successo in Champions per 0-2 a San Siro ed ai microfoni di BT Sport ha dichiarato: "È stata dura. Sono davvero una bu ...Champions League: la corsa dagli ottavi verso la finale di San Pietroburgo. Il City di Guardiola è la favorita dell’edizione di Champions 2022.