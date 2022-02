Ilary Blasi | dal monologo al bacio con la lingua a Michelle Hunziker

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il debutto diImpossible, il nuovo one woman show condotto dasu Canale 5, è stato decisamente un successo per quanto riguarda l’indice di ascolti. Il programma è stato molto seguito, anche grazie ai numerosi ospiti che sono intervenuti nel corso dello show. Da Eros Ramazzotti a Gerry Scotti, sono stati tanti i personaggi dello spettacolo che hanno accompagnatosul palco. Tra questi, anche, che ha decisamente conquistato il pubblico con il suo brio. Vi raccomandiamo...è "Impossible": in tv con Eros Ramazzotti dopo vent'anni La conduttrice de L’isola dei Famosi, ha dato vita ad unspassoso e ad un ...

Advertising

IlContiAndrea : Ilary Blasi numero 1 #MichelleImpossible - LInstaGossip : #MichelleImpossible oltre a quello con Eros anche il bacio con Ilary Blasi - zazoomblog : “Con la lingua”. Michelle Impossible il bacio con Ilary Blasi. La reazione inaspettata della Hunziker - #lingua”.… - telodogratis : Il bacio di Ilary Blasi a Michelle Hunziker (e la frecciatina su Belen) - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Michelle Impossible, Ilary Blasi scatenata: il bacio in bocca a Michelle Hunziker e la frecciatina a Belén Rodriguez http… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

arriva a Michelle Impossible , è stata chiamata tra gli ospiti al posto di Belen Rodriguez , impegnata alla conduzione de Le Iene , che va in onda in contemporanea con lo show di Canale 5 ...Mediaset si è spesa nel lanciare Michelle Impossible , ieri trainato da super ospiti del calibro di Maria De Filippi,, Eros Ramazzotti, Gerry Scotti, Serena Autieri, la Gialappa's Band, ...Ilary Blasi tra le grandi protagoniste dello show della Hunziker. La moglie di Totti ha poi ringraziato su Instagram per l'ospitata ...Ilary Blasi è tornata in tv nel segno della sensualità: ospite di Michelle Hunziker, ha sfoggiato un completo di pizzo nero con spacco laterale e sandali gioiello. Michelle Impossible, il nuovo ...