I cross in rovesciata, le serpentine... Ricordi Maradona al Barça? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Prima del suo arrivo al Napoli, Diego Maradona ha fatto parte del Barcellona dal 1982 al 1984, segnando 47 gol in 75 presenze. Rivivi il meglio dell'argentino con la maglia blaugrana. Oggi Barcellona ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Prima del suo arrivo al Napoli, Diegoha fatto parte del Barcellona dal 1982 al 1984, segnando 47 gol in 75 presenze. Rivivi il meglio dell'argentino con la maglia blaugrana. Oggi Barcellona ...

Advertising

cn1926it : VIDEO I cross in rovesciata, le serpentine... Ricordi #Maradona al #Barcellona? - SimoneFerro1 : @CSteno75 @strumentiumani Si sì mandiamo via Mou, già me lo vedo l’anno prossimo Italiano portarci in champions con… - classificaserie : RT @GenoaCFC: 39' pt: Cross di #Yeboah dalla destra e rovesciata di #Portanova con palla fuori bersaglio #GenoaSalernitana 1?-0? - GenoaCFC : 39' pt: Cross di #Yeboah dalla destra e rovesciata di #Portanova con palla fuori bersaglio #GenoaSalernitana 1?-0? - MilanPress_it : 60' - #MilanSampdoria 1??0? Occasionissima Milan! Kessié lancia in campo aperto Rebic che viene rimontato al momen… -