Governo sotto 4 volte sul Milleproroghe Draghi al Colle | poi chiede chiarimenti ai partiti | garantire voti o non si va avanti

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo il caos notturno in commissione, con ilandatoquattrodurante le votazioni del, non si fa attendere la presa di posizione di Mario. Il premier è...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Quarta volta che il governo va sotto, quasi solo la Lega vota col governo. - borghi_claudio : Finita ora commissioni riunite per milleproroghe. Governo andato sotto quattro volte fra cui l'importante rinvio di… - borghi_claudio : Quarta volta che il governo va sotto. Emendamento sulle graduatorie degli insegnanti. - VelvetMagIta : #Contante: il tetto torna a 2mila euro, Governo sotto quattro volte #VelvetMag #Velvet - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Un #Draghi molto irritato, che ha chiesto ai capi delegazione se i loro partiti siano in grado di garantire la tenuta della… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo sotto

L'innesco della crisi è stato il rodeo notturno sul Milleproroghe, ilche vaquattro volte in poche ore, i deputati della stessa maggioranza, il leghista Igor Iezzi e il dem Ubaldo ...... e per un voto è passata questa (si tratta dello spostamento al 2023 l'abbassamento del limite del contante a mille euro che ilvoleva da subito). Poi l'esecutivo è andatosu altri tre ...Draghi striglia i partiti e prepara il decreto sul caro bollette. Ieri il governo è andato sotto quattro volte in commissione ...Mario Draghi si sfoga contro i partiti di maggioranza. E la sua è una lavata di testa che lascerà il segno. «Vanno garantiti i ...