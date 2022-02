Giuntoli: “La squadra sta bene, ma non è al 100%” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita di Barcellona Napoli, il big match valevole per i sedicesimi di Europa League. La mentalità giusta è fondamentale per vivere al meglio notti europee come questa, soprattutto in uno stadio come il Camp Nou, che trasuda storia da tutti i pori ed è proprio ciò che Giuntoli ci ha tenuto a sottolineare. Il ds si è detto soddisfatto dell’opera psicologica fatta da Spalletti sui calciatori. Ora la parola passa al campo. Di seguito quanto evidenziato: “Se esiste una favorita tra Barça e Napoli? Spero non ci sia, ma il Barcellona è forte e hanno fatto investimenti importanti nel mercato di gennaio. Spero che il Napoli riesca a giocarsela alla pari. Osimhen ha detto che si sente bene, vuol giocare, bene per noi. Juan Jesus al posto di Mario ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ds del Napoli Cristianoha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita di Barcellona Napoli, il big match valevole per i sedicesimi di Europa League. La mentalità giusta è fondamentale per vivere al meglio notti europee come questa, soprattutto in uno stadio come il Camp Nou, che trasuda storia da tutti i pori ed è proprio ciò checi ha tenuto a sottolineare. Il ds si è detto soddisfatto dell’opera psicologica fatta da Spalletti sui calciatori. Ora la parola passa al campo. Di seguito quanto evidenziato: “Se esiste una favorita tra Barça e Napoli? Spero non ci sia, ma il Barcellona è forte e hanno fatto investimenti importanti nel mercato di gennaio. Spero che il Napoli riesca a giocarsela alla pari. Osimhen ha detto che si sente, vuol giocare,per noi. Juan Jesus al posto di Mario ...

napolista : #Giuntoli: «#Osimhen si sente bene, può giocare. Spero che il Napoli sia all’altezza dell’avversario» A Sky: «Non… - Bruno2Franco : @sscnapoli X C Giuntoli Il I° obbiettivo? L'eliminaz. da C. Italia. Frutto di errori dello staff. Deve capirlo su d… - LuigiIannone15 : @Torrenapoli1 Ecco appunto....se ci fossimo mossi prima...Be Giuntoli e ADL ottima coppia di squadra....'Fatti non Pugnette'...?????? -