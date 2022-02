Ghedina | “L’argento di Sofia Goggia frutto di determinazione e di grande carattere”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 17 febbraio 2022)ha scritto la storia dello sci alpino italiano. Medaglie, podi, successi infiniti. E poi è tornata a gareggiare dopo l’infortunio al ginocchio, con parziale lesione dei legamenti e del perone. Un miracolo sportivo dell’azzurra che poi, oltre a tornare in pista e alle Olimpiadi Invernali sognate, ha vinto pure una medaglia.in discesa brilla in bacheca, come fosse un vero oro oltre il buio trascorso. (leggi qui) Le congratulazioni e il racconto della sua vicenda arrivano attraverso la parole di uncampioni di sci alpino, che sa come le vicende degli atleti azzurri vanno e si sviluppano, in casi del genere. Kristianlo ha detto all’Adnkronos spiegando l’impresa della discesista bergamasca: “Ha creduto in sé stessa, io ero convinto che con la sua voglia di rivalsa e ...