GF Vip, tutte le anticipazioni della quarantaduesima puntata. Squalifica in arrivo? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Stasera ritorna l’appuntamento bisettimanale con il Grande Fratello Vip 6 che da oggi fino alla finale sarà sempre di giovedì. Per tutto il mese di Febbraio si scontrerà con la fiction Rai Doc – Nelle tue mani e potremo scoprire come andrà la gara di ascolti, visto che di solito il pubblico del medical dramma si aggira intorno al 30% di share. Ma scopriamo che cosa succederà nella puntata di stasera del reality di Canale 5, perché potrebbe arrivare la prima Squalifica dell’edizione. Le anticipazioni della quarantaduesima puntata del Grande Fratello L’appuntamento di stasera con Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe rischia di diventare piuttosto infuocato perché c’è in ballo una Squalifica. Come tutti sanno, da regolamento non si può ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Stasera ritorna l’appuntamento bisettimanale con il Grande Fratello Vip 6 che da oggi fino alla finale sarà sempre di giovedì. Per tutto il mese di Febbraio si scontrerà con la fiction Rai Doc – Nelle tue mani e potremo scoprire come andrà la gara di ascolti, visto che di solito il pubblico del medical dramma si aggira intorno al 30% di share. Ma scopriamo che cosa succederà nelladi stasera del reality di Canale 5, perché potrebbe arrivare la primadell’edizione. Ledel Grande Fratello L’appuntamento di stasera con Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe rischia di diventare piuttosto infuocato perché c’è in ballo una. Come tutti sanno, da regolamento non si può ...

