Fiorentina | Cabral | «Qui anche per la Nazionale | i compagni mi aiuteranno»

Arthur Cabral, neo attaccante della Fiorentina, fissa i suoi obiettivi personali. Le dichiarazioni del centravanti viola Ai microfoni di UOL ha parlato Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina. Nazionale – «Uno dei motivi del mio trasferimento è cercare di essere più vicino alla convocazione con il Brasile. Ho questo sogno di esserci a fine anno». RUOLO – «La Fiorentina aveva un attaccante che faceva tanti gol perché la squadra creava molto. Il centravanti segna solo se c'è una squadra che crea occasioni e sa giocare con lui, questo è qualcosa che mi aiuterà molto». PALMEIRAS – «Sono rimasto deluso, sono stati otto mesi molto difficili, ma tutto serve come esperienza di apprendimento. Ho rappresentato la migliore squadra d'America e ho cercato di viverla nel miglior ...

