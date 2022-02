FIA | “Pronti a punire i fondi troppo flessibili”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La Federazione ha già avvertito i team di Formula 1 che non esiterà a controllare e condannare qualsiasi stratagemma che mira a raggirare i regolamenti 2022. In particolare, la FIA si è detta pronta adelle nuove monoposto. Le regole introdotte quest’anno portano ad un cambiamento drastico che mira a generare maggior effetto suolo e carico aerodinamico, aumentando il flusso d’aria che scorre sotto il fondo. Le modifiche strutturali hanno spinto i team a studiare i regolamenti nei minimi dettagli per cercare soluzioni innovative e particolari. Passo passo hanno capito meglio la nuova filosofia delle vetture e si sono accorti che massimizzando il flusso sotto il fondo possono ottenere grandi vantaggi. Questo però obbliga i team a trovare una configurazione differente e più rigida per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIA Pronti

F1world

... e la concorrenza nelWorld Endurance Championship di quest'anno sarà molto dura, ma insieme ai miei compagni di squadra e al team G - Drive Racing, siamoa combattere'. L'ingaggio di ......di corsa è una nuova sfida per me e la competizione nelWorld Endurance Championship di quest'anno sarà molto dura ma, insieme ai miei compagni di squadra e al team G - Drive Racing, siamo...17 feb 2022 - La band irlandese pubblica il nuovo singolo “I love you”, secondo estratto dal suo terzo album "Skinty Fia" in uscita il prossimo 22 aprile ...La FIA mette in guardia le squadre e si dice pronta a punire tutti i trucchetti utilizzati per rendere i fondi troppo flessibili ...