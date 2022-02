F1 | Jean Alesi giudica la Ferrari F1-75 vista in anteprima | “Un capolavoro di tecnica”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi, alle ore 14.00, saranno tolti i veli dalla nuovaF1-75 che prenderà parte al Mondiale 2022 di F1. Una presentazione attesa in un’annata particolarmente importante. La scuderia di Maranello viene da stagioni molto complicate nelle quali non ha potuto concorrere per il titolo, costretta ad accontentarsi di risultati non consoni all’importanza della propria storia. Non a caso il titolo iridato dei piloti manca dal 2007 (Kimi Raikkonen) e quello dei costruttori dal 2008. Un’annata particolare si sta per vivere, visto il cambiamento del regolamento tecnico. Le monoposto, infatti, sono profondamente diverse da quelle del 2021 e c’è curiosità sul verificare che soluzioni laabbia impiegato. In verità, nella giornata di ieri, un leak apparso su tutti i social ha anticipato quello che potrebbe essere la nuova macchina del Cavallino ...