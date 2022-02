Elmas non ha paura del Barça: «Vogliamo vincere l’Europa League» (Di giovedì 17 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista del Napoli Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della UEFA. NAPOLI – «Sono a Napoli da quasi due anni e mezzo e come sapete ho giocato molte partite. Il Napoli è uno dei migliori club d’Italia, il nostro obiettivo è giocare ai massimi livelli per vincere più titoli è possibile. Devo dire che questa esperienza mi ha aiutato molto sia come uomo che come calciatore. Per me ogni partita è importante, qui sto maturando, aiutato anche dagli allenatori e dai compagni di squadra. Il Napoli è una delle migliori società in Italia e sono molto felice. Mi auguro di rimanere a lungo». SPALLETTI – «Penso ci sia da imparare da ogni allenatore, Ora c’è Spalletti, mi ha dato fiducia da subito. E credo di averla ripagata con delle buone prestazioni. L’obiettivo è andare avanti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista del Napoli Eljif, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della UEFA. NAPOLI – «Sono a Napoli da quasi due anni e mezzo e come sapete ho giocato molte partite. Il Napoli è uno dei migliori club d’Italia, il nostro obiettivo è giocare ai massimi livelli perpiù titoli è possibile. Devo dire che questa esperienza mi ha aiutato molto sia come uomo che come calciatore. Per me ogni partita è importante, qui sto maturando, aiutato anche dagli allenatori e dai compagni di squadra. Il Napoli è una delle migliori società in Italia e sono molto felice. Mi auguro di rimanere a lungo». SPALLETTI – «Penso ci sia da imparare da ogni allenatore, Ora c’è Spalletti, mi ha dato fiducia da subito. E credo di averla ripagata con delle buone prestazioni. L’obiettivo è andare avanti ...

