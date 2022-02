Elezioni: Calenda, voto subito? Salterebbe Pnrr (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Noi sappiamo i risultati che si otterrebbero adesso", è la risposta di Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Non stop news su RTL 102.5 su l'ipotesi di andare subito al voto. "Salterebbe il Pnrr ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Noi sappiamo i risultati che si otterrebbero adesso", è la risposta di Carlo, leader di Azione, ospite di Non stop news su RTL 102.5 su l'ipotesi di andareal. "il...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Calenda Elezioni: Calenda, voto subito? Salterebbe Pnrr "Noi sappiamo i risultati che si otterrebbero adesso", è la risposta di Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Non stop news su RTL 102.5 su l'ipotesi di andare subito al voto. "Salterebbe il Pnrr - aggiunge - perché in campagna elettorale nessuno se ne occuperebbe, si ...

Calenda su RTL 102.5: "Il nuovo centro? Categoria non più attuale" Sarà lo stesso alle elezioni nazionali? Dipende da quanto saremo bravi e capaci', ha detto Carlo Calenda. Calenda esclude in futuro la nascita di un partito che metta insieme tutte le adesioni alla ...

Comunali, Calenda: “Alle comunali ragioniamo sul candidato” Viterbo – Il partito di Calenda propone di individuare un candidato sindaco di alto profilo che unisca un ampio fronte nel segno del buongoverno. Il modello Draghi per Viterbo? A crederci è anche Azio ...

