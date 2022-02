Donna guarisce dall’HIV | è il primo caso al mondo con trapianto di cellule staminali dal cordone ombelicale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Entusiasmanti notizie sul fronte della lotta all’HIV: unacolpita dal virus nel 2013 risulterebbe al momento guarita. Si tratta del terzoconosciuto aldi presunta guarigione, ma quello della “Paziente di New York” è a suo modo ununico: per la prima volta il risultato è stato ottenuto tramite undidel. Un trattamento che, tuttavia, non può essere utilizzato su vasta scala. La “Paziente di New York” guarita: prima storica volta Formalmente, finora sono solo tre i casi conosciuti di malati di HIV, il virus responsabile dell’Aids, che sono riusciti a guarire. Si tratta dei cosiddetti pazienti di Londra e di ...

IOdonna : Sono 38 milioni le persone ad oggi contagiate dall'HIV, e solo il 73% riceve un trattamento per evitare che la mala… - stefano688 : Donna guarisce dall’Hiv grazie a cure sperimentali: la storia - infoitsalute : Guarisce dall'Hiv con un trapianto: terzo caso al mondo. È una donna curata a New York -

Ultime Notizie dalla rete : Donna guarisce

La signora, soprannominata ' la paziente di New York ' - come il primo curato dall'Aids fu ' il paziente di Berlino ' - è la terza persona, ma la primaal mondo, ad essere stata curata dall'...Si tratta della terza persona al mondo e della primaad essere stata curata dall'infezione ... Dopo due trapianti, nel 2008 Timothyda entrambe le malattie e non dovrà più essere ...Alla paziente è stato diagnosticato l'HIV nel 2013. È la terza persona fortunata ad essere curata dalla malattia. Gli altri pazienti curati sono stati Timothy ...(Adnkronos) - Sono 57.890 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...