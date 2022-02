Doc - Nelle tue mani 2, le anticipazioni della quinta puntata (Di giovedì 17 febbraio 2022) La quinta puntata di Doc - Nelle tue mani è trasmessa oggi, giovedì 17 febbraio, su Rai 1 in prima serata. Forte di un successo registrato nei numeri Auditel Leggi su europa.today (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ladi Doc -tueè trasmessa oggi, giovedì 17 febbraio, su Rai 1 in prima serata. Forte di un successo registrato nei numeri Auditel

Advertising

chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - carolafra_ : RT @darveyfeels_: in pratica per il cast di #Fedelta sono andati a fare i casting sul set di Doc Nelle Tue Mani. - bubinoblog : DOC NELLE TUE MANI 2: IL RICOVERO DI GABRIEL SCONVOLGE TUTTI, TENSIONI IN CORSIA - SusannaLaBua : @GrandeFratello Ho già votato, però non potrò vedere la puntata, perché stasera su RAI 1 c'è la fiction 'Doc, nelle… -