Covid 19 in Campania, bollettino del 16 febbraio: 6.059 positivi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 16 febbraio, parla di 6.059 nuovi positivi su 44.991 tamponi analizzati. Risale il tasso di incidenza da Covid 19 in Campania. Secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, i neo positivi al Covid sono 6.059 su 44.991 test esaminati. Ieri l’indice di Leggi su 2anews (Di giovedì 17 febbraio 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 16, parla di 6.059 nuovisu 44.991 tamponi analizzati. Risale il tasso di incidenza da19 in. Secondo i dati deldell’Unità di crisi della Regione, i neoalsono 6.059 su 44.991 test esaminati. Ieri l’indice di

Advertising

SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 6.059 casi. I ricoverati sono 1.163 - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 6.059 positivi su 44.991 tamponi nelle ultime 24 ore, 8 morti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in… - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (17 febbraio 2022) Ecco l’aggiornamento??… - cronachecampane : Netto calo dei decessi covid in Campania #Covid #flashnews #UltimeNotizie - Yogaolic : RT @infoitinterno: Covid, report Gimbe: in Campania casi ancora in calo (-27%) e meno posti letto occupati -