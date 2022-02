Covid-19 e bambini: necessaria la visita pediatrica 4 settimane dopo. Ecco perché (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha dichiarato che è necessario visitare tutti i bambini e gli adolescenti che hanno avuto il Covid, ma anche quelli con una diagnosi sospetta. Il controllo deve essere effettuato dopo 4 settimane dall’infezione, in modo da verificare la presenza di possibili sintomi di long Covid. Su questo argomento la Presidente SIP Annamaria Staiano ha dichiarato: La reale diffusione del long Covid tra bambini e adolescenti non è determinata, varia dal 4 al 60% a seconda degli studi, peraltro molto eterogenei. Negli Stati Uniti sono stati diagnosticati oltre 6 milioni di casi di long Covid in bambini e adolescenti (al 10 ottobre 2021) pari al 16% di tutti i casi di long Covid ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha dichiarato che è necessariore tutti ie gli adolescenti che hanno avuto il, ma anche quelli con una diagnosi sospetta. Il controllo deve essere effettuatodall’infezione, in modo da verificare la presenza di possibili sintomi di long. Su questo argomento la Presidente SIP Annamaria Staiano ha dichiarato: La reale diffusione del longtrae adolescenti non è determinata, varia dal 4 al 60% a seconda degli studi, peraltro molto eterogenei. Negli Stati Uniti sono stati diagnosticati oltre 6 milioni di casi di longine adolescenti (al 10 ottobre 2021) pari al 16% di tutti i casi di long...

