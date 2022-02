Cos’è Terra Next, l’acceleratore startup e PMI che investe 5mln in bioeconomia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nasce Terra Next, il programma di accelerazione per startup e piccole e medie imprese innovative attive nel settore della bioeconomia. Frutto dell’iniziativa congiunta di Cdp Venture Capital, il programma è parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, un network presente in tutta Italia, con l’obiettivo di aiutare la crescita di startup specializzate nei mercati a maggiore potenziale. Terra Next vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in qualità di co-ideatore e promotore, e il supporto di Cariplo Factory che gestirà operativamente il programma. Con una dotazione iniziale di circa 3,8 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital oltre a circa 1,3 milioni stanziati da Intesa Sanpaolo Innovation Center e i partners, ... Leggi su fmag (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nasce, il programma di accelerazione pere piccole e medie imprese innovative attive nel settore della. Frutto dell’iniziativa congiunta di Cdp Venture Capital, il programma è parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, un network presente in tutta Italia, con l’obiettivo di aiutare la crescita dispecializzate nei mercati a maggiore potenziale.vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in qualità di co-ideatore e promotore, e il supporto di Cariplo Factory che gestirà operativamente il programma. Con una dotazione iniziale di circa 3,8 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital oltre a circa 1,3 milioni stanziati da Intesa Sanpaolo Innovation Center e i partners, ...

