Continua la discesa dei nuovi casi Covid-19 Sottovariante Omicron | ancora ignoti gli effetti

(Di giovedì 17 febbraio 2022)ladei-19 in Italia mentre rispetto a ieri risale il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore, emerge anche un deciso calo dei ricoveri, giù anche le terapie intensive. La tendenza è consolidata: il monitoraggio della Fondazione Gimbe attesta nell'ultima settimana (9-15 febbraio) una riduzione delle infezioni del 32% rispetto alla settimana precedente, seppur a fronte di una diminuzione similare nel numero dei tamponi effettuali.In cifre, si registra un netto calo del numero dei tamponi totali (-27,8%): da 5.690.533 della settimana 2-8 febbraio a 4.108.946 della settimana 9-15 febbraio 2022. In particolare, i tamponi rapidi si sono ridotti del 30,9% (-1.374.828) e quelli molecolari del 16,7% (-206.759). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività dei tamponi ...

Del resto i dati sono eloquenti, e anche il bollettino di ieri ha confermato ladi tutti ... L'ultimo dato chea restare piuttosto alto è quello delle vittime da covid, ieri altri 18 ...A Foligno anche 45 guariti, mentreladei casi attuali: sono 659, di cui 648 in isolamento e 11 ricoverati (uno in intensiva). A diminuire anche i contagi a livello regionale: il ...La maxi operazione della DDA che ha portato a 65 misure cautelari. Così la banda mafiosa controllava la zona a sud della Capitale ...La Spezia, 17 febbraio 2022 - I nuovi positivi al covid individuati in Liguria nelle ultime 24 ore sono 1.227. Scendono gli attualmente positivi di 689 unità, grazie a 1.904 guarigioni. Attualmente i ...