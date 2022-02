Calciomercato Roma, Mou scende in campo: contatti diretti con il difensore (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mourinho in prima persona sul mercato: il tecnico della Roma mette nel mirino un obiettivo per la difesa Anche la Roma interessata a Matthias Ginter, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e che a giugno lascerà a parametro zero il club tedesco. Il difensore della nazionale teutonica, accostato a più riprese anche all’Inter, secondo Bild Sport sarebbe finito nei radar del club giallorosso: lo stesso Mourinho, infatti, avrebbe preso contatti con l’entourage del giocatore per sondare la disponibilità di Ginter al trasferimento nella Capitale la prossima estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mourinho in prima persona sul mercato: il tecnico dellamette nel mirino un obiettivo per la difesa Anche lainteressata a Matthias Ginter, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e che a giugno lascerà a parametro zero il club tedesco. Ildella nazionale teutonica, accostato a più riprese anche all’Inter, secondo Bild Sport sarebbe finito nei radar del club giallorosso: lo stesso Mourinho, infatti, avrebbe presocon l’entourage del giocatore per sondare la disponibilità di Ginter al trasferimento nella Capitale la prossima estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

