Barcellona-Napoli 1-1 | Koulibaly | “Il rigore non c’era | peccato per queste regole”

"Per me quello non è mai rigore. Appena metti una mano, c'è subito il fischio. Dobbiamo giocare con queste regole, peccato per quel che è successo". Così Kalidou Koulibaly ha commentato il calcio di rigore concesso al Barcellona per il definitivo 1-1 contro il Napoli. "Non era facile giocare al Camp Nou, ma abbiamo messo carattere – ha spiegato il difensore a Sky – Dopo il gol abbiamo sofferto, potevamo giocare meglio nel secondo tempo ma un pareggio è un bel risultato. Non dobbiamo dimenticarci che tipo di squadra è il Barcellona. Sa palleggiare molto bene. Ora non serve negatività, in casa possiamo fare grandi cose con i nostri tifosi", ha concluso.

