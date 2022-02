Atalanta | riecco l’Europa | con l’Olympiacos servirà anche il fattore Gewiss Stadium

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La sfida valevole per i playoff di Europa League trae Olympiacos non sarà una semplice partita. Il periodo delicato che stanno attraversando i nerazzurri rende il match un passaggio cruciale per il proseguo della stagione. La possibilità di svoltare e riprendere la cavalcata in campionato e in Europa League sarà la motivazione per dare il massimo. La banda di Gasperini arriva da un rendimento altalenante davanti al pubblico bergamasco e ha la chance di ritrovare se stessanei risultati, non solo nelle prestazioni. Le imprese della dea in Europa League risalenti alla stagione 2017/2018 sono andate in scena al Mapeicon la qualificazione ai sedicesimi di finale. Su tutte spiccano il successo sull’Everton e sul Lione. L’esordio a Bergamo nel rinnovatonella seconda ...