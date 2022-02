ULTIM’ORA – Napoli | infortunio per un titolarissimo | pessime notizie per Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In questi minuti arriva una pessima notizia dall’allenamento del, tenutosi questa mattina a Castel Volturno, l’ultimo prima della partenza per Barcellona. Chi è in forte dubbio per la partita contro i blaugrana, valevole per l’andata degli spareggi di Europa League, è Victor Osimhen, che non ha partecipato all’allenamento odierno. FOTO: Getty –Osimhen Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il nigeriano durante la sessione di ieri ha rimediato una botta, quindi nella giornata di oggi non si è allenato per sottoporsi alle terapie del caso. Una notizia che Lucianonon avrebbe mai voluto sentire in vista di un match così importante.