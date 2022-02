Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 16 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è il giorno di capodanno intelligence americana come la data del possibile attacco Russo contro l’Ucraina e che il presidente di Anes Chi ha fatto diventare per decreto giornata dell’Unità Nazionale ieri però Mosca iniziato il ritiro delle truppe dal confine ucraino permangono Tuttavia dubbi da parte della NATO di biden un attacco resta sempre possibile Siccome il presidente americano oggi a Bruxelles in riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica draghi a fare il Macron Di Maio domani a Mosca in primavera e referendum sull’energia con la corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile il quesito proposto poiché non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana delusione dell’associazione Coscioni proseguiremo con altri ...