Ucraina-Russia, Nato a Mosca: “Non è tardi per evitare guerra” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi tra Ucraina e Russia, diplomazia a lavoro per scongiurare il rischio di una guerra. La Nato “resta preparata al dialogo” con Mosca, “non è troppo tardi perché la Russia si ritragga dal precipizio del conflitto e scelga il percorso della pace” ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles a margine della ministeriale Difesa. La Nato, ha continuato Stoltenberg, “ha mandato proposte concrete scritte alla Russia, sulla trasparenza, la riduzione del rischio e il controllo degli armamenti. Dobbiamo ancora ricevere una risposta: reitero il mio invito alla Russia ad incontrarsi ancora nel Consiglio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi tra, diplomazia a lavoro per scongiurare il rischio di una. La“resta preparata al dialogo” con, “non è troppoperché lasi ritragga dal precipizio del conflitto e scelga il percorso della pace” ha detto il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles a margine della ministeriale Difesa. La, ha continuato Stoltenberg, “ha mandato proposte concrete scritte alla, sulla trasparenza, la riduzione del rischio e il controllo degli armamenti. Dobbiamo ancora ricevere una risposta: reitero il mio invito allaad incontrarsi ancora nel Consiglio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - MediasetTgcom24 : Il Cremlino conferma l'avvio del ritiro delle truppe #russia #ucraina #chizhov #germania #russo… - Tg3web : La crisi Russia-Ucraina, un appello per la pace arriva da piazza del Pantheon a Roma, dove la Comunità di Sant'Egid… - granati_mauro : RT @AxlGuidato: La scorsa notte, un elicottero Blackhawk americano è atterrato misteriosamente al confine tra Polonia e Ucraina. Il quotidi… - PeppeAmicarelli : RT @martaottaviani: Intanto, in quello che doveva essere il giorno dell’invasione della #Russia in #Ucraina, io a #Mosca ho incrociato uno… -